Lombardia | la luna di Tony Dallara a Palazzo Pirelli - inaugurata mostra ‘The Moon’

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano, 22 mag. (Adnkronos) – Pianeti, stelle, buchi neri, lae Marilyn Monroe. È stataquesta mattina nel foyer di, ladi. Una quindicina di tele, colorate e fantascientifiche, cheno il talento artistico di. Opere a tecnica mista che raccontano il mondo che affascina maggiormente l?artista: lo spazio e la.“Sono sempre stato attratto dalla-racconta-. Quel mistero senza fine che è lo spazio ho cercato di portarlo nella mia arte, partendo dai buchi neri che immaginavo, sognavo. Nell?esposizione non potevano mancare due opere dedicate a Marilyn Monroe, esempio di bellezza e fascino, checonobbe a New York nel 1962.Antonio Lardera, in arte, classe 1936, originario di Campobasso, ma milanese d?adozione, nel 1960 vinse il Festival di Sanremo con ‘Romantica’ di Renato Rascel, introducendo nella musica leggera italiana il cosiddetto ‘urlo’ dopo anni di melodie.