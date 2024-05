Lombardia | il 29 maggio cerimonia di assegnazione premi Rosa Camuna

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano, 22 mag.(Adnkronos) – Saranno consegnati mercoledì 29alle 17 a Palazzoi riconoscimenti per lae le menzioni speciali 2024, stabiliti all?unanimità dal Consiglio regionale della: a questi si aggiungono i ‘speciali’ del presidente della Giunta regionale. Ladiazione si terrà in occasione della Festa della, istituita per celebrare la Battaglia di Legnano combattuta il 291176 contro le truppe imperiali del Barbarossa.“Nel simbolo della-sottolinea il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani- ritroviamo le radici più vere e profonde della comunità lombarda, che si identifica intorno ai valori del saper fare, dell?agire concreto e della solidarietà: questi sono da sempre i caratteri distintivi dei lombardi. Lapuò e deve continuare a guardare al futuro con fiducia e ottimismo, consapevoli che il nostro tessuto sociale è sano e vitale, come ci testimoniano anche iati di quest?anno.

Meteo, previsioni: che tempo farà nei prossimi giorni in Italia - Meteo, previsioni: che tempo farà nei prossimi giorni in Italia - Venerdì 24 maggio clima instabile al Nord con il rischio di piogge e temporali in lombardia, ma anche Piemonte. Clima più tranquillo nel resto del paese con qualche annuvolamento in Sardegna e Sicilia ... meteo

Temporali forti in arrivo sul Varesotto, la Protezione civile conferma l'allerta: «Possibili fenomeni intensi» - Temporali forti in arrivo sul Varesotto, la Protezione civile conferma l'allerta: «Possibili fenomeni intensi» - Per questo la protezione civile della lombardia ha confermato l'allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio temporali a partire dal pomeriggio di oggi su tutto il territorio provinciale. «Sulla ... varesenoi