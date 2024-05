Lodi | furti ai danni di negozi telefonia e informatica - 2 arresti e 1 denuncia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano, 22 mag. (Adnkronos) – Personale della squadra mobile della questura di, coordinato dalla locale procura, ha sgominato un sodalizio criminale ritenuto responsabile di diversie tentativi di furto aidi esercizi commerciali nel settore dellae dell’avvenuti lo scorso mese di dicembre. A finire in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di, un soggetto di origine rumena individuato come uno degli autori di tre, il primo commesso il 2 dicembre a San Colombano al Lambro, nel milanese, un secondo in data 11 dicembre ae un terzo il 15 dicembre a Codogno, oltre che di un tentativo di furto perpetrato lo stesso giorno, sempre a Codogno. Un secondo cittadino rumeno, destinatario di un analogo provvedimento di custodia cautelare in carcere, è stato rintracciato e arrestato questa mattina a Milano.