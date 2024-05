L' occasione di Gian Piero Gasperini di diventare un antipatico vincente

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Compilare la lista dei suoi nemici giurati non è un compito banale. Perché fra le molte virtù dida Grugliasco non c’è sicuramente l’attitudine a porgere l’altra guancia. Lingua affilata e faccia severa, in trent’anni di carriera l’uomo che stasera sogna di alzare al cielo l’Europa League ha litigato più o meno con chiunque. Arbitri, tifosi, presidenti, avversari. E spesso anche con i propri calciatori. Una tendenza a perdere le staffe che gli ha permesso di affiancare una carriera da polemista professionista a quella da allenatore di successo. E non sempre in parti uguali. In un paese pronto a dividersi su tutto,è riuscito nell’impresa di compattare l’intero arco costituzionale del pallone, pronto a riconoscergli lo status di Gran Visir dell’antipatia. Un ruolo che il tecnico ha portato avanti con una dedizione pressoché totale, fino a dare nuovo senso a quell’aforisma di Leo Longanesi che recita: "Sono un misantropo che cerca compagnia per sentirsi solo".