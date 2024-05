Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag – È necessario partire da una premessa: i riconoscimenti esterni o internazionali non sono “misurazioni oggettive di legittimità”. Lo prova già banalmente il fatto che – per fare un esempio- l’Ossezia del Sud, al tempo della crisi georgiana del 2008, non venisse riconosciuta internazionalmente e sulla base di questo si fosse condannata l’azione del Cremlino a difesa della sua indipendenza contro l’attacco alla regione della Georgia nel 2008: un fatto che andava palesemente a svantaggio dei “cuscinetti” intorno alla Federazione Russa e a tutto vantaggio dell’avanzata di governi amici di Washington nell’area. Una sorta di “pre-Ucraina”, mavincolante. In quel caso, Mosca intervenne impedendo il successo dell’azione decisa da Mikehil Saak’ashvili, ma l’Ossezia del Sud continuò a non essere riconosciuta né dall’Onu né tantodall’Ue.