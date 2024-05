Lo scontro sulle Besta - dal Viminale un assist al Comune | Avanti con il cantiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Bologna, 22 maggio 2024 – Quello delle nuove scuoleè "un intervento che è stato legittimamente progettato, programmato e quindi disposto dall’amministrazione comunale e dal sindaco, a cui bisogna riconoscere e garantire l’agibilità delle decisioni che prende e la possibilità di portarle a termine, quindi questo dovrà avvenire". A dirlo è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che oggi al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha parlato anche delle proteste al parco Don Bosco per la costruzione del nuovo plesso. Un tema caldissimo sotto le Due Torri, con i manifestanti che ormai da mesi si oppongono al progetto, per il quale dovranno essere tagliati circa una ventina di alberi a favore della costruzione della nuova scuola. Zerocalcare tra gli attivisti dellea Bologna: “Questa lotta risponde al tipo di società che vorrei” Una delle manifestazioni contro le nuove scuole"Se si potrà comporre – continua – attraverso l’opera di mediazione con chi in qualche modo si oppone a questo sarà sicuramente meglio, come è poi tradizione di questa città.