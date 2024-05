Livorno - bombe carta sotto l’hotel del presidente Esciua Lui ribatte | Obiettivo Serie B entro 4 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Joeldel, è stato accolto in città da duefatte esplodere di nottedove alloggia. Inoltre, fuori dalla struttura è stato esposto uno striscione con l’eloquente scritta “via da“. “Mai un silenzio fu più chiacchierato, questo potrebbe essere il titolo che meglio racconta le mie ultime settimane a. Sono stati giorni difficili i miei, nei quali ho fatto decantare la delusione per un campionato finito in maniera diversa rispetto agli auspici e nei quali ho riflettuto molto sui miei errori che, per esser sincero, non sono stati pochi – commentain una nota – Certo la domanda mi sorge spontanea: sono stati tanto gravi i miei errori da meritare duedove alloggio? E mi chiedo ancora: possibile che nessuno si sia premurato di stigmatizzare gesti così gravi in una città da sempre non violenta come? Questa mancata presa di posizione è grave quanto l’atto in sé perché rischia di far passare un messaggio inquietante“.