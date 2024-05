LIVE – Vicenza-Padova 1-0 - Playoff Serie C 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Alle 20:30 di oggi, mercoledì 22 maggio,scenderanno in campo in occasione della gara di andata del secondo turno delnazionale diC 2023/. Al Romeo Menti andrà in scena questo big match tra due grandi piazze del calcio italiano, che hanno entrambi fame di grande calcio e diB. Il regolamento, in caso di parità di punteggio e differenza reti al termine del match di ritorno, prevede che ad avanzare al prossimo turno sia la testa di, cioè il, che ha chiuso il girone A e la stagione regolare in seconda posizione. Sportface.it vi offrirà unatestuale del match a partire dalle 20:30. RINVIATA PER MALTEMPO COME SEGUIRLA IN TV “Sono fiducioso, ho una squadra che può dire la sua, abbiamo forzato la mano sulle nostre qualità. Noi dobbiamo mettere in campo le nostre qualità, devo mettere in condizione la squadra di esprimersi al meglio.