LIVE – Trevisan-Bronzetti 0-0 - secondo turno Wta Rabat 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo WTA 250 di(terra battuta). La toscana ha bagnato il suo esordio battendo dopo una battaglia di oltre due ore e mezza l’esperta giapponese Nao Hibino. La romagnola, invece, ha lasciato solamente un game alla malcapitata wild card di casa Malak El Allami. Nell’unico precedente le due azzurre si sono scontrate proprio su questo palcoscenico. Due anni fa si trattava della semifinale, conche vinse con un duplice 6-3 contro la compagna di Nazionale, per poi andare a sollevare il titolo, il suo unico allo di circuito maggiore.le quote dei bookmakers sarà proprio quest’ultima a partire leggermente favorita. In palio per la vincitrice c’è un quarto di finale abbordabile contro una tra la cinese Wang Xiyu, sesta testa di serie della manifestazione marocchina, oppure la tennista a stelle e strisce Peyton Stearns.