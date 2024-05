LIVE Pro Recco-Savona - A1 pallanuoto 2024 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Leggi tutta la notizia su oasport

A1, torna il derby in finale. Il derby ligure torna in finale dopo 13 anni. Nel 2011, Pro Recco e Iren Genova Quinto si sfidarono per lo scudetto, con la vittoria dei biancocelesti per 2-1. Da allora, Pro Recco ha dominato la pallanuoto mondiale, mentre Quinto ha mantenuto un buon livello, conquistando l'Euro Cup nel 2012 e sfiorandone un'altra la scorsa stagione. Con tre nuovi acquisti – Pietro Figlioli, Balazs Erdelyi e Marko Vavic – Quinto ha dimostrato grandi potenzialità. Pro Recco ha chiuso la regular season in testa, con Quinto al secondo posto. Ora i biancorossi affrontano i campioni in carica, con entusiasmo e senza pressione, mentre Pro Recco non può permettersi errori dopo aver mancato la Coppa Italia.