LIVE Pro Recco-Savona - A1 pallanuoto 2024 in DIRETTA | gara-1 finale scudetto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi Pro, A1, torna il derby in. Il derby ligure torna indopo 13 anni. Nel 2011, Prosi sfidarono per lo, con la vittoria dei biancocelesti per 2-1. Da allora, Proha dominato lamondiale, mentreha mantenuto un buonllo, conquistando l’Euro Cup nel 2012 e sfiorandone un’altra la scorsa stagione. Con tre nuovi acquisti – Pietro Figlioli, Balazs Erdelyi e Marko Vavic –ha dimostrato grandi potenzialità. Proha chiuso la regular season in testa, conal secondo posto. Ora i biancorossi affrontano i campioni in carica, con entusiasmo e senza pressione, mentre Pronon può permettersi errori dopo aver mancato la Coppa Italia.

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 22 maggio - Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 22 maggio - 20.35 finale ATALANTA – BAYER LEVERKUSEN UEFA EUROPA LEAGUE In diretta dalla Dublin Arena di Dublino, la squadra di Gasperini, dopo aver battuto per 3-0 il Marsiglia, affronta il Bayer Leverkusen per ... repubblica

Diretta/ Virtus Bologna Tortona (risultato finale 92-63): V Nere in semifinale! (gara-5, 21 maggio 2024) - diretta/ Virtus Bologna Tortona (risultato finale 92-63): V Nere in semifinale! (gara-5, 21 maggio 2024) - di Claudio Franceschini) La diretta di Virtus Bologna Tortona si gioca tra poco ... chiaramente, avvicinandoci al finale di stagione la stanchezza si può fare sentire. Per Tortona come detto la ... ilsussidiario

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff 2 Turno Nazionale Andata: Palinsesto e Telecronisti - Serie C NOW 2023/24 - diretta Sky Playoff 2 Turno Nazionale Andata: Palinsesto e Telecronisti - Playoff Serie C, al via oggi i quarti di finale Partono oggi i quarti di finale dei playoff di Serie C. Fanno il loro esordio le seconde classificate nei rispettivi gironi (Padova, Torres e Avellino)… ... informazione