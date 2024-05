LIVE Pro Recco-Savona 8-3 - A1 pallanuoto 2024 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.20 Gooooooooooooooool, Iocchi Gratta, doppietta per lui, Pro8-3. 6.46 Tiro fuori di Bruni. 7.33 Pallone sul palo dopo il tiro di Cannella. 7.55 Inizia l’! Pallone alla Pro. Finisce il terzo, Pro7-3. 0.02 Condemi spreca davanti al portiere. 1.13 Goooooooooooooool, Rizzo, rigore perfetto del capitano, Pro7-3. 2.00 Parata di Del Lungo che ferma l’attacco del. 3.03 Erdelyi sbaglia nel tentativo di tirare. 4.25 Palo di Iocchi Gratta. 4.59 Goooooooooooooooool, Cannella con un bordata trova il palo interno che spinge la palla in porta, Pro7-2. 6.09 Nicosia perfetto su Younger. 6.25 Errore in attacco per. 7.24 Goooooooooooooooool, Younger, sempre in superiorità numerica sfruttata perfettamente, Pro6-2.