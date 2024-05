LIVE Pro Recco-Savona 7-2 - A1 pallanuoto 2024 in DIRETTA | conclusione spettacolare di Cannella!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.25 Palo di Iocchi Gratta. 4.59 Goooooooooooooooool,con un bordata trova il palo interno che spinge la palla in porta, Pro7-2. 6.09 Nicosia perfetto su Younger. 6.25 Errore in attacco per. 7.24 Goooooooooooooooool, Younger, sempre in superiorità numerica sfruttata perfettamente, Pro6-2. 7.55 Inizia il terzo quarto! Pallone per la Pro. Finisce il secondo quarto, Pro5-2. 00.01 Gooooooooooooooool, Patchaliev si inventa una rete clamorosa allo scadere, Pro5-2. 00.34 Goooooooooooooooool, Aicardi, schiacciata in rete, Pro5-1. 01.19 Nicosia blocca il rigore di Zalanki. 02.00 Grande risposta di Nicosia ad un tiro dalla distanza. 03.15 Goooooooooooooool, Campopiano che sfrutta l’espulsione di Kakaris, Pro4-1.