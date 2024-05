LIVE Pro Recco-Savona 1-0 - A1 pallanuoto 2024 in DIRETTA | grande conclusione di Zalanki!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.20 Gooooooooooooool,, sinistro che si insacca all’incrocio dei pali, Pro1-0. 5.10 Partita molto tattica in questo inizio di primo quarto. 6.10fermato al momento del tiro. 7.55 Fallo di Aicardi, rete annullata a Presciutti. Inizia il primo quarto! 18.40 Tra cinque minuti avvio del primo quarto. 18.35 Presente il CT della nazionale italiana di, Campagna. 18.30 In stagionesi sono affrontate tre volte due in campionato e una in Coppa Italia: vince Sukno con tre vittorie. 18.25 Buonasera e benvenuti allatestuale di Prodi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi Pro, A1, torna il derby in finale. Il derby ligure torna in finale dopo 13 anni. Nel 2011, Prosi sfidarono per lo scudetto, con la vittoria dei biancocelesti per 2-1.