LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | GRANDE ITALI - Alice Bellandi in finale! Parlati ai ripescag -i, Pedrotti e Polling ai quarti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.16: La francese Gahie batte la danese Olsen ed è aidei -70 kg dove affronterà l’azzurra. Tra pococontro la forte greca Teltsidou, numero 3 al mondo, in palio un posto in semi13.11: NOOOOOOOOOOOOO! Sagaipov trova l’ippon. Riesce ad agganciare alla perfezione l’azzurro e ad atterrarlo di schiena! Peccato davvero perchè poteva delinearsi la giornata perfetta per ilazzurro ma il libanese ha rovinato la festa… 13.10: Il waza ari diche atterra Sagaipov! 13.08: Tutto pronto per la sfida trae Sagaipov che vale l’accesso in semi13.07: IPPOOOOOOOOOOOOOOOON POLLIIIIIIIIIIING! L’azzurra riesce ad atterrare la svedese e centra l’accesso aidi, raggiungendo13.06: Un minuto al termine dell’incontro 13.05. Secondo shido per Eriksson 13.

