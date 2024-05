LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Alice Bellandi vola ai quarti! Pedrotti e Parlati agli ottavi! Tra poco Polling

Leggi tutta la notizia su oasport

11.27: Vannonella categoria -70 kg l'austriaca Pollers e la belga Willems 11.25: Avanzano nei -90 kg anche il turkmeno Achyldyyev e il cubano Silva Morales 11.23: La francese Pinot si qualifica per glidei -70 kg, il serbo Majdov si qualifica per glidei -90 kg 11.22: E' WAZA ARIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!! L'AZZURRA SI QUALIFICA PER IBATTENDO AL GOLDEN SCORE UNA CORIACEA PORTOGHESE SAMPAIO 11.22: Secondo shido per Sampaio 11.21: Soluzione al golden score 11.19: Un minuto al termine dell'incontro, ci prova11.17: Uno shido per Sampaio 11.16:aggressiva ma ancora nulla di fatto dopo 1'30" di incontro 11.14: La britannica Reid supera l'olandese Steenhuis e si qualifica per idei -78 kg. Oracontro la portoghese Sampaio numero 13 al mondo 11.