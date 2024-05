LIVE Italia-Germania - Nations League volley 2024 in DIRETTA | inizia il cammino verso Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

Buonasera e benvenuti alladella prima sfida dellaper la Nazionalena maschile che affronta laa Rio del Janeiro in Brasile.la stagione ufficiale e c'è già una bella occasione di riscatto per l'di Fefè De Giorgi che, al debutto in VNL, si trova di fronte quellache, di fatto, le strappò l'accesso ai Giochi Olimpici lo scorso anno nel torneo di qualificazione per. I tedeschi, forti del pass olimpico già acquisito, possono giocare con relativa tranquillità questo primo slot di incontri a Rio de Janeiro e il tecnico teutonico Winiarski ha pensato bene di lasciare a casa il "panzer" Grozer per risparmiargli qualche fatica e cercare di averlo al massimo in vista dei Giochi. Di sicuro la squadra tedesca perde un punto di riferimento importante ma centimetri, potenza e anche tecnica non mancano di certo alla formazione di Winiarski che può essere un ottimo banco di prova al debutto per unache ha bisogno di imboccare la strada giusta dopo un finale di stagione nel 2023 che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti.