LIVE Italia-Germania - Nations League volley 2024 in DIRETTA | De Giorgi si affida ai titolari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Errore al servizio2-0 Alzata di Michieletto, attacco di Romanò da zona 2 senza mur 1-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooo 22.30: Formazione confermata per l’22.28: In banda ci sono Christian Fromm, per tanti anni in, e quest’anno in Romania al Rapid Bucarest, un’altra vecchia conoscenza del campionatono, Denis Kaliberda, che gioca nel Baniyas negli Emirati Arabi Uniti, Moritz Reichert, del Berlin Recyclings, Tim Peter dell’Alterna Stade Poitevin in Francia e Tobias Brand del Project Varsavia. Gli opposti sono Filip John del WWKs Herrsching e Yann Böhme dell’Energiequelle Netzhoppers KW. Il libero è Leonard Graven del WWKs Herrsching. 22.25: Laè una squadra in questa fase tutta da costruire. Winiarski avrà a disposizione in regia Jan Zimmerman che, dopo la stagione al Galatasaray, ritornerà il prossimo anno ina Taranto, ed Erik Burggraf del WWKs Herrsching.