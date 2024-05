LIVE Italia-Germania 3-0 - Nations League volley 2024 in DIRETTA | Michieletto affonda i tedesch - Giochi più vicini per gli azzurri!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.04: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani, venerdì 24 maggio, alle 22.30 per-Iran. Grazie per averci seguito e buonanotte! 0-03: In casa14 i punti di, 13 per Romanò, 11 per Russo, in casaun solo giocatore in doppia cifra, Fromm con 13 punti, poi 8 punti per Maase 0.01: L’guadagna nel ranking olimpico 5.15 punti, rispondendo così a Cuba che, battendo il Brasile, ne aveva guadagnati 12. I cubani restano a 97 punti dall’nel ranking 23.59: E’ stato poia finalizzare tutti gli ultimi 4 attacchi, confermandosi l’uomo di riferimento degli. Buona la prova di insieme della squadrana, anche se da rivedere c’è qualcosa al centro ma bisogna anche tenere conto che dall’altra parte c’erano due centrali molto alti che creavano non pochi grattacapi a muro ai centralini 23.