LIVE – Italia-Germania 2-0 25-21 - 25-1 - 0-0 | Nations League maschile volley 2024 in DIRETTA

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 2 della prima settimana dellaballdi. Archiviati i due test match nel ritiro di Cavalese, Giannelli e compagni iniziano l’avventura nella VNL, che mette in palio i punti decisivi per il ranking che assegnerà gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi. Lo scorso anno, infatti, gli azzurri non sono riusciti a conquistare la carta per i Giochi nel torneo preolimpico e vanno dunque subito a caccia di un successo per avvicinarsi alla qualificazione. La squadra di Fefé De Giorgi esordisce contro la compagine tedesca allenata da Micha? Winiarski, già qualificata per le Olimpiadi. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 22.30ne di mercoledì 22 maggio al Maracanazinho di Rio de Janeiro, in Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partitadelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.