LIVE Italia-Germania 1-0 - Nations League volley 2024 in DIRETTA | gli azzurri partono con il piede giust - 25-21

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-3 La parallela di Romanò da seconda linea 6-3 Errore al servizio5-3 La parallela di Fromm da zona 4 5-2 La slash di Giannelli 4-2 Errore al servizio3-2 Primo tempo Maase 3-1 Parallela vincente di Lavia da zona 4 2-1 Diagonale di Romanò da zona 2 col muro a tre 1-1 Primo tempo Maase 1-0 Errore al servizio25-21 Lo chiude Laviaaaaaaa! Mano out da zona 4 dell’azzurro che regala il primo set all’24-21 Diagonale vincente di Fromm da zona 4 24-20 Out l’attacco di Lavia a chiudere un’azione da globetrotters da una parte e dall’altra 24-19 Out l’attacco di Kaliberda da zona 2 23-19 Mano out Romanò da zona 2 22-19 Errore al servizio22-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooo 21-18 La slash di Russo!!!! 20-18 La pipe di Lavia 19-18 Out Romanò da zona 2 19-17 Errore al servizio19-16 Errore al servizio18-16 Vincente John da seconda linea 18-15 Errore al servizio17-15 Primo tempo Krage 17-14 Mano out Romanò da seconda linea 16-14 Errore al servizio16-13 Mano out di Michieletto in pipe 15-13 Errore al servizio15-12 Diagonale vincente di Lavia da zona 4 a scavalcare il muro 14-12 Muro di Maase 14-11 Primo tempo Russo 13-11 La parallela di Romanò da zona 2 12-11 Vincente il tocco di Romanò da zona 2 11-11 Primo tempo Russo 10-11 Ace in float di Kreage 10-10 Il muro di Maase 10-9 La parallela vincente di John da seconda linea 10-8 Errore al servizio9-8 Mano out di John da seconda linea 9-7 Ace di Fromm 9-6 Errore al servizio9-5 Diagonale vincente di Michieletto da zona 4 8-5 Vincente Fromm da zona 4 8-4 Out John da zona 2 7-4 La diagonale di Fromm da zona 4 7-3 Murooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 6-3 Errore al servizio5-3 Muro di Fromm 5-2 Errore al servizio5-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Russooooooooooooooooooooooooo 4-1 La parallela di Lavia da zona 4 3-1 Mano out Romanò da zona 2 2-1 Errore al servizio2-0 Alzata di Michieletto, attacco di Romanò da zona 2 senza mur 1-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooo 22.