LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Tiberi illumina ed è 3° dietro Pogacar Vince Steinhauser

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.23 Daniel Martinez ha provato ad attaccare.ha vissuto questa azione come un atto di lesa maestà: dopo pochi metri ha ‘punito’ il colombiano, staccando tutti. 17.21ha consolidato la maglia bianca, avvicinandosi molto anche al 4° posto di Ben O’Connor. Per il podio resta durissima, ma sabato il Monte Grappa, da affrontare due volte, potrebbe provocare scossoni notevoli in classifica, nel bene o nel male. 17.18 L’ordine d’arrivo delladi: 1Georg EF Education – EasyPost 4:28:51 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 1:243Antonio Bahrain – Victorious 1:41 4 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 1:41 5 MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 1:41 6 RUBIO Einer Movistar Team 1:41 7 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 1:41 8 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 1:55 9 HIRT Jan Soudal Quick-Step 1:55 10 MAJKA Rafa? UAE Team Emirates 1:55 17.