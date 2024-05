LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | spettacolo con Sell - Rolle e Passo del Brocon!

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della diciassettesimadel, la Selva di Val Gardena-. Un’altradurissima, in cui la classifica generale potrà nuovamente cambiare faccia, a parte la prima posizione di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) che appare pienamente al sicuro. Frazione che inizia immediatamente in salita con ila, 8,9 chilometri al 7,4% di pendenza media ma con l’11% di massima per quella che potrebbe diventare la Cima Coppi dell’edizione dopo la cancellazione di metàdi ieri. Tanta discesa e si arriva ai piedi del: quasi 20 chilometri al 4,8% di pendenza media, una salita a scalini con lunghi tratti in doppia cifra all’inizio e verso il finale. Non si respira un attimo. IlGobbera (5,7 km al 6%) sarà un riscaldamento verso la doppia salita del

Giro d'Italia, oggi 17esima tappa: orario, come vederla in tv - Giro d'Italia, oggi 17esima tappa: orario, come vederla in tv - Il Giro d'Italia 2024 propone oggi la 17esima tappa, la Selva di Val Gardena - Passo Brocon di 159 km. La frazione del 22 maggio è ancora ricca di salite, con 5 Gran premi della montagna e un'altra gi ... adnkronos

Pinarello: «Arriva il Giro d’Italia, la migliore vetrina» - Pinarello: «Arriva il Giro d’Italia, la migliore vetrina» - TREVISO - «Quest’anno in città avremo il traguardo dell’intergiro proprio davanti alla nostra “bottega”, in viale della Repubblica. Verso le 15,30 ci ... ilgazzettino

Giro d’Italia 2024: Pogacar vince per distacco in Val Gardena. Tappa ridotta per maltempo e neve. Sicurezza: è polemica - Giro d’Italia 2024: Pogacar vince per distacco in Val Gardena. tappa ridotta per maltempo e neve. Sicurezza: è polemica - Così dopo una lunga riunione si è deciso inizialmente di partire da Livigno con una passerella di una quindicina di km per poi far partire la tappa vera e propria da Prati allo Stelvio. I corridori ... firenzepost