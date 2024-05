LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita finale del Passo Brocon!

Leggi tutta la notizia su oasport

16.31 Il battistrada si trova a 16 km dall'arrivo. Tra 4 km, al termine della discesa, troverà il traguardo volante di Pieve Tesino. 16.30 Steinhauser al comando con 27? su Ghebreigzabhier, 1'52" su Frigo, 2'19" sul gruppo maglia rosa, che ha riassorbito Scaroni. 16.29 Piganzoli sta provando a rientrare sul gruppo maglia rosa. Non manca la tenacia a questo giovane debuttante. 16.28 Sta piovendo in questo momento. Steinhauser però sta affrontando la discesa senza paura: ci sa fare. 16.26 Riteniamo che difficilmentePogacar metta davanti la UAE per andare a ricucire sulla fuga. Certo che se gli altri uomini di classifica dovessero mettergli la vittoria sul piatto d'argento, allora non si farà pregare… 16.24 Il destino di Steinhauser è chiaramente legato a cosa decideranno di fare le squadre dei favoriti.