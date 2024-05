LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | il Brocon fa paur - Pogacar lascerà andare la fuga?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELBuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della diciassettesimadel, la Selva di Val Gardena-Passo. Un’altradurissima, in cui la classifica generale potrà nuovamente cambiare faccia, a parte la prima posizione di Tadej(UAE Team Emirates) che appare pienamente al sicuro. Frazione che inizia immediatamente in salita con il Passo Sella, 8,9 chilometri al 7,4% di pendenza media ma con l’11% di massima per quella che potrebbe diventare la Cima Coppi dell’edizione dopo la cancellazione di metàdi ieri. Tanta discesa e si arriva ai piedi del Passo Rolle: quasi 20 chilometri al 4,8% di pendenza media, una salita a scalini con lunghi tratti in doppia cifra all’inizio e verso il finale. Non si respira un attimo.