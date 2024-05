LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Ghebreigzabhier e Steinhauser in testa sul Passo Broco - dsm firmenich-PostNL a tirare il gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.01 Georg(EF Education-Easypost) e Amanuel(Lidl – Trek) mantengono 1’26” di vantaggio a 5 km dal GPM deln. 16.00 Dalmaglia rosa prova ad evadere il veterano tedesco Geschke. 16.00 Buon pomeriggio amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa parte finale della. 15.59 Sempre stabile sul minuto e dieci il vantaggio di Georg(EF Education-Easypost) e Amanuel(Lidl – Trek). 15.58 La maglia rosa Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sale che è una bellezza. Il ritmo della Soudal-Quick Step sembra quasi una passeggiata di salute per lui. 15.56 Meno di quaranta chilometri dal traguardo, ora è Mauri Vansevenant (Soudal-QuickStep) a fare l’andatura per Jan Hirt. 15.55 Intanto si stanno staccando Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizané) e Christian Scaroni, che domani non vestirà la maglia azzurra di miglior scalatore.