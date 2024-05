LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | DSM e la Bahrain di Tiberi in testa al gruppo maglia rosa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.10 1500 metri al GPM. Steinhauser ha 1’37” di margine sul gruppetto. 16.08 Steinhauser stacca Ghebreigzabhier: il tedesco prova ad andarsene da solo. 16.07 Circa una trentina di corridori a comporre il. 16.05 Neldei favoriti c’è Zana, ma non purtroppo Piganzoli, cherischia di perdere davvero tanti minuti. 16.04 Il gruppettosta tenendo a tiro i due fuggitivi. Per come si sta mettendo la, Pogacar anchepotrebbe passare all’incasso… 16.02 Un uomo della DSM di Bardet davanti, poi a ruota tre corridori della-Victorious: Caruso, Zambanini e. 16.01 Georg Steinhauser (EF Education-Easypost) e Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek) mantengono 1’26” di vantaggio a 5 km dal GPM del Brocon.

Diretta Giro d'Italia 2024, la 17a tappa Selva di Val Gardena - Passo Brocon: Ghebreigzabhier in fuga con Steinhauser

