LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | dieci corridori all’attacc - il gruppo lascia campo ai battistrada

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.25 Un po’ di pia ora sulla corsa, Julian Alaphilippe decide di coprirsi e di mettersi la mantellina. 14.22che adesso rallenta ed è a 2’15” dai fuggitivi:il plotone dovrebbere spazio. 14.20 Fase di stallo nella corsa, con anche ilche sta andando di passo rilassato: sono rientrati anche i velocisti. 14.17 Fuggitivi che sono in doppia fila, tutti stanno andando a un passo regolare per non spendere troppo in questa fase. 14.15 Davanti stanno cerando di risparmiare qualcosa, laè lunga e il disllo è ancora tanto. 14.13 Siamo a 100 chilometri dalla conclusione della. 14.11 Siamo più o meno a metà dell’ascesa al Rolle, adesso tratto di falsopiano. 14.09 Con questa accelerazione il plotone della maglia rosa si è riportato a un solo minuto dai