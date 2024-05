LIVE Darderi-Mannarino - ATP Lione 2024 in DIRETTA | l’azzurro va a caccia dei quarti di finale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’ATP 250 ditra Lucianoed il francese Adrian. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che sfiderà aidiuno tra l’americano Frances Tiafoe ed il transalpino Arthur Rinderknech., ventiduenne italoargentino nato a Villa Geseli, vuole continuare a stupire sulla terra rossa francese a pochi giorni dal Roland Garros. Superato in due combattuti set il giapponese Taro Daniel,affronta il padrone di casa con l’obiettivo di continuare a migliorare il suo best ranking. Il numero 47 ATP in questa stagione ha portato a casa il titolo nell’ATP 250 di Cordoba prima di fermarsi in semiin quel di Houston. Semifinalista nei ricchi challenger 175 di Cagliari e Torino, Luciano si è spinto infine fino ai sedicesimi nel Masters 1000 di Roma certificando una stupenda campagna su terra rossa europea.

