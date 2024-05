LIVE Darderi-Mannarino 2-3 - ATP Lione 2024 in DIRETTA | break e controbreak in avvio di set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Game. L’azzurro comanda lo scambio riequilibrando il set. AD-40 Decolla il rovescio incrociato del francese. 40-40 Luciano si lascia investire dalla risposta di dritto dell’avversario. AD-40 Servizio vincente provvidenziale dell’azzurro, che si carica. 40-40 Risposta vincente con il dritto lungolinea di. Parità. 40-30 Grazie ad un buon guizzo Luciano riesce a giocare un ottimo recupero dopo il tocco del nastro. 30-30continua a spingere a suon di dritti ottenendo il 15. 30-15 Servizio e dritto a segno per. 15-15 Risposta di dritto profondissima del transalpino. 15-0 E’ largo il recupero di rovescio del francese. 3-2 Game. Si ferma sul nastro il dritto inside in in avanzamento di. AD-40 E’ largo il dritto in corsa dell’azzurro. 40-40 Luciano si lascia sorprendere dal rovescio in back profondo del padrone di casa.