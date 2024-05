LIVE Darderi-Mannarino 1-2 - ATP Lione 2024 in DIRETTA | break e controbreak in avvio di set

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30colpisce male il dritto incrociato in uscita dal servizio. 30-15 Perfetta la palla corta di rovescio giocata dall’italoargentino. 30-0 Servizio esterno vincente del francese. 15-0 Scambio durissimo in cui Luciano si difende con il rovescio in back e con un buon lob, ma nulla può sull’ennesima accelerazione di dritto dell’avversario. 2-2 Game. Completamente sbagliata la risposta di dritto di, che torna alla battuta. 40-30 Altra smorzata di rovescio seguita dall’ottimo passante dell’azzurro. 30-30 Continua a spingere da fondo, incisivo con il dritto. 30-15 Arriva la risposta vincente di dritto del francese. 30-0 Nuovamente Luciano gioca il drop dopo il servizio, con l’avversario che non riesce a controbattere. 15-0 Servizio e palla corta vincente di

Diretta Inter a Oaktree: segui aggiornamenti e ultime notizie LIVE - diretta Inter a Oaktree: segui aggiornamenti e ultime notizie live - Tramonta l'era Suning, il club nerazzurro passa nelle mani del fondo americano: tutte le notizie in tempo reale ... corrieredellosport

LIVE Pro Recco-Savona, A1 pallanuoto 2024 in DIRETTA: gara-1 finale scudetto - live Pro Recco-Savona, A1 pallanuoto 2024 in diretta: gara-1 finale scudetto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Pro Recco-Savona, A1 pallanuoto 2024, torna il ... oasport

LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: Alice Bellandi a caccia del podio, Parlati outsider, c’è Kim Polling - live Judo, Mondiali 2024 in diretta: Alice Bellandi a caccia del podio, Parlati outsider, c’è Kim Polling - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2024 di ... oasport