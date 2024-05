LIVE Atalanta-Bayer Leverkusen - Europa League 2024 in DIRETTA | le formazioni ufficiali della finalissima

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:03 Meno di un’ora al calcio d’inizio. Sale la tensione! A tra poco! 20:00 Buonasera e ben ritrovati nellascritta dell’ultimo atto dell’2023-. Appena diramate lee c’è qualche sorpresa nell’. Giampiero Gasperini vuole sfidare a viso aperto i campioni di Germania. Di seguito i due undici titolari:(3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini(3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz; Adli. All.: Xabi Alonso. Buongiorno e benvenuti nellatestualedell’2023-tra. I bergamaschi di mister Gasperini sfidano in quel di Dublino (Irlanda) la squadra rivelazione del palcoscenico europeo capace di dominare la Bundesliga senza collezionare alcuna sconfitta e di impressionare nella seconda competizione continentale.

