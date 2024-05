LIVE Atalanta-Bayer Leverkusen - Europa League 2024 in DIRETTA | gli orobici sfidano i tedeschi per il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della finalissima dell’2023-tra. I bergamaschi di mister Gasperiniin quel di Dublino (Irlanda) la squadra rivelazione del palcoscenico europeo capace di dominare la Bundesliga senza collezionare alcuna sconfitta e di impressionare nella seconda competizione continentale. In casa orobica indisponibile lo sfortunato De Roon, che nella finale di Coppa Italia si è infortunato mettendo a rischio anche la sua presenza agli imminenti Europei. Fuori causa anche Holm, mentre da un paio di giorni è tornato ad allenarsi in gruppo Kolasinac, che si giocherà una maglia da titolare al centro della difesa con Hien. Per il resto non dovrebbero esserci soprese con Gasperini che potrà schierare tutti i suoi big.