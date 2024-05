LIVE Atalanta-Bayer Leverkusen 2-0 - Europa League 2024 in DIRETTA | inizia la ripresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?-to il secondo tempo con la squadra di Xabi Alonso che ora può fare affidamento su una punta di peso, con Frimpong che scala sull’out di destra. 46?- Cambio anche per il, con Boniface che sostituisce Stanisic. 46?- Sostituzione. Non ce la fa Kolasinac, rientrato in extremis dopo l’infortunio subito in campionato. Entra Scalvini. SECONDO TEMPO 22:00 Rientrano in campo le due finaliste dell’. 21:48 Termina una straordinaria prima frazione dell’, che nei secondi 45 minuti non potrà in ogni caso dormire sogni tranquilli. La squadra di Gasperini dovrà mantenere alta tensione ed aggressività. A tra poco! FINE PRIMO TEMPO 46?- Conclusione insidiosa di Xhaka, con Musso che controlla la traiettoria esterna del sinistro. 45?- Due minuti di recupero. Si giocherà dunque fino al quarantasettesimo. 44?- Ultimo minuto di una perfetta prima frazione tutta di marca atalantina.