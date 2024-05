LIVE Atalanta-Bayer Leverkusen 2-0 - Europa League 2024 in DIRETTA | doppietta stellare di Lookman

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32?- Ci prova dalla lunga distanza Scamacca, il cui tiro è però debole e centrale. Nessun problema per Kovar. 30?- Tuffo di Adli che chiede il rigore dopo un lievissimo contatto. Tutto regolare, si prosegue. 28?- Perfetta chiusura di Ruggeri su Frimpong. Atteggiamento aggressivo dell’che continua nonostante il doppio vantaggio. 26?- RETEEE!!! Un fulmine a ciel sereno! Giocata clamorosa di, che riceve palla dopo l’errore di Adli, si inventa uno splendido tunnel e colpisce con il destro a giro l’attonito Kovar. 2-0! 24?-che gestisce malissimo il calcio di punizione con Xhaka che lancia un missile verso Wirtz. 23?- Fallo tattico di Djimsiti sulla ripartenza di Palacios. Arriva il primo cartellino giallo dell’incontro. 22?- Troppo aggressivo Hien, che nel tentativo di anticipare Adli commette fallo. 20?- Combinazione Scamacca--Scamacca con il tiro del centravanti della nazionale che finisce alto.

Alle 20:30 di oggi, mercoledì 22 maggio, Vicenza e Padova scenderanno in campo in occasione della gara di andata del secondo turno del Playoff nazionale di Serie C 2023/ 2024 . Al Romeo Menti andrà in scena questo big match tra due grandi piazze del ... sportface

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3?- Fasi di studio con il gioco che ristagna prettamente a cavallo della linea mediana del campo. 1?- Calcio d’inizio affidato a Gianluca Scamacca. Inizia l’incontro! PRIMO TEMPO 20:59 Squadre che si ... oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23?- Fallo tattico di Djimsiti sulla ripartenza di Palacios. Arriva il primo cartellino giallo dell’incontro. 22?- Troppo aggressivo Hien, che nel tentativo di anticipare Adli commette fallo. 20?- ... oasport

Lazio Sassuolo streaming LIVE e diretta TV: dove vederla - Lazio Sassuolo streaming live e diretta TV: dove vederla - Archiviata la partita contro l’Inter, domenica sera la Lazio torna in campo per chiudere il suo campionato in casa. Dinanzi ai biancocelesti ci sarà il retrocesso Sassuolo di Ballardini, che anch’esso ... lazionews24

Xbox Games Showcase live su Twitch: seguilo con noi, data e ora italiana - Xbox Games Showcase live su Twitch: seguilo con noi, data e ora italiana - Tra gli appuntamenti più attesi dell'estate videoludica ci sono l'Xbox Game Showcase e il [Redacted Direct], che ovviamente seguiamo in diretta su Twitch. everyeye

Streaming Gratis Atalanta-Bayer Leverkusen: la finale di Europa League in Diretta LIVE - Streaming Gratis Atalanta-Bayer Leverkusen: la finale di Europa League in diretta live - Streaming Gratis di Atalanta-Bayer Leverkusen, match valevole per la finale di Europa League: info gara, probabili formazioni e diretta live ... footballnews24