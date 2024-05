LIVE Atalanta-Bayer Leverkusen 0-0 - Europa League 2024 in DIRETTA | iniziata la finalissima!

(Di mercoledì 22 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3?- Fasi di studio con il gioco che ristagna prettamente a cavallo della linea mediana del campo. 1?- Calcio d’inizio affidato a Gianluca Scamacca. Inizia l’incontro! PRIMO TEMPO 20:59 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Ci siamo, buon divertimento! 20:58 Accolte dal boato del pubblico entrano in campo! 20:55 46500 spettatori all’Aviva Stadium di Dublino. Spettatori che hanno ammirato uno spettacolo che li ha intrattenuti fino a poco prima dell’ingresso in campo delle due finaliste. 20:53 Per ilsoffertissimo passaggio del turno agli ottavi contro gli azeri del Qarabag. I tedeschi hanno poi regolato ai quarti il West Ham ed in semifinale la Roma spuntandola sul finale della gara di ritorno. 20:49 Straordinario il percorso della squadra lombarda, capace di aggiudicarsi il girone e superare in sequenza Sporting Lisbona,rpool ed Olympique Marsiglia.

