L' Italia in un treno che arriva a Reggio Calabria

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un modo di rifarsi un’idea dell’è prendere ilveloce chealle 21.44. Nel mio caso, che parto da Firenze, prenderlo alle 14.48. In una giornata di primavera che inclini già all’estate – nel mio caso, lo scorso venerdì. Da Salerno in giù (conservo la tradizionale nomenclatura di su e giù) i tratti che corrono lungo il mare sono moltissimi, e spesso gli corrono così vicino che se esistessero ancora i finestrini aperti lo potresti quasi toccare e comunque respirare, e in alcuni di quei tratti i binari sono alti appena 5 metri sopra il livello del mare, così che il viaggio è quasi una crociera. E dalla Campania alla breve Basilicata di Maratea alla, il sole ancora abbagliante si specchia splendidamente nell’azzurro dell’acqua e via via scende si arrossa e trionfa nel tramonto quando ormai poco manca alla stazione di arrivo, che nel mio caso era quella di Vibo Valentia-Pizzo.

