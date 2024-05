L’Italia è il paradiso decadente della biodiversità - ma non è tutto perduto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – «Due paper scientifici in meno e quattro articoli sui giornali in più». Enrico Giovannini – ex ministro (Lavoro, Infrastrutture), ex presidente dell’Istat e attuale direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) – si è rivolto con questo consiglio agli scienziati presenti al primo Forum Nazionale, la tre giorni palermitana in cui la difficile ma cruciale collaborazione tra ricerca e informazione è stata spesso al centro delle discussioni. L’evento, terminato non a caso durante l’odierna Giornata Mondiale, è stato organizzato dal National Biodiversity Future Center (Nbfc), che ha tra i suoi obiettivi proprio quello di portare il tema fuori dalla nicchia delle università e dei laboratori. Come giornalista mi sentivo un po’ “biodiverso”, una sorta di specie aliena (non invasiva, spero) all’interno di un appuntamento che ha visto la partecipazione di centinaia di scienziate e scienziati provenienti da ogni zona del Paese.