L’Isola dei Famosi - Greta si rivolge ad un’ex naufraga | Sento tanto rancore e rimorso

(Di mercoledì 22 maggio 2024)deisi ritrova faccia a faccia conin diretta. Ecco cosa è emerso dal confrontodeinel corso della nuova puntata condotta da Vladimir Luxuria, lache si trova ancora rischio eliminazione insieme ad Artur è. La concorrente si ritrova in diretta ad affrontare un chiarimento proprio col naufrago Artur e non solo. Vladimir informa: “C’è una tua vecchia amica che non vede l’ora di salutarti”. Rosanna Lodi afferma: “Questa è la sorella gemella diè timida, quella che non dice mai niente, ma quando mai ha una lingua biforchuta. Tu mi fai anche una grande tenerezza, se andassi un pochini più pianino, perchè tu hai troppa voglia di andare veloce poi sai cosa succede? Caschi e batti la faccia. Vai un pochino più piano, questa arroganza che tu ci metti, saresti anche piacevole, te lo dico. Io ho ti ho guardata e mi hai fatto anche una sorte di tenerezza, bisogna avere meno aggressività”.

