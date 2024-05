L’Isola dei famosi anticipazioni del 22 maggio | per Khady il ponte delle emozioni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nuovo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, stasera 22su Canale 5,. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.Dei, il televoto del 22Artur Dainese, Aras Senol e Greta Zuccarello, chi verrà salvato dal pubblico? Una volta decretato il vincitore, verrà aperto un televoto flash: uno tra i due naufraghi rimasti verrà definitivamente eliminato dal gioco, dopo un faccia a faccia per convincere gli spettatori a salvarlo. A deciderlo il voto del pubblico espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.Questa sera i due super naufraghi Edoardo Stoppa e Samuel Peron torneranno da Playa Olimpo: dopo tre giorni di fatiche porteranno ai compagni di avventura un’importantissima ricompensa.