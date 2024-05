L’intervista a Zelensky - la rabbi - l’orgoglio e il pavido Occidente

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È il messaggio più vigoroso e drammatico che Volodymyrabbia mai lanciato all’. Affidato a una lunga intervista al New York Times, reca una richiesta e un’esortazione a Europa e Stati Uniti a fare di più per l’Ucraina smettendo di avere paura dell’escalation nucleare e accettando che siano aerei e missili della Nato a intervenire nello spazio aereo per sbarrare la strada alla Russia. Secondo il presidenteè giunto il momento di lanciare missili americani contro obiettivi militari all’interno della Russia, scelta alla quale gli Stati Uniti si stanno opponendo. Questa mancanza di audacia ha dato a Putin un enorme vantaggio nell’offensiva al nord-est del Paese e sta costringendo alla ritirata l’esercito di Kyjiv Durante i cinquanta minuti di una conversazione condotta nello sconcerto e nella frustrazione e aggravata dal termine simbolico del suo mandato elettorale, il leader ucraino ha espresso tutta la straziante tristezza di questo tempo, passato a visitare fosse comuni e a cercare di consolare le famiglie dei soldati morti.