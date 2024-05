L’Inter passa ad Oaktree | Puntiamo a conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine del club

(Di mercoledì 22 maggio 2024)nelle mani diCapital Management, a seguito dell’escussione del pegno per la mancata restituzione da parte di Suning del prestito triennale stabilito nel 2021. Il fondo californiano nel comunicato ufficiale, in cui annuncia ilggio di proprietà del, rimarca l’obiettivo di “ilper ladel” con un focus “iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria dele i suoi stakeholder”. IN AGGIORNAMENTO SportFace.

