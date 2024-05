L’integrazione si gusta a tavola Promosse le cuoche-rifugiate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Gusto, integrazione e sana alimentazione si incontrano a. Ne hanno fatta tanta di strada per arrivare nel nostro Paese i 14 rifugiati e richiedenti asilo del progetto sperimentale “Lo S.A.I. cucinare” ospiti dei tre Sistemi di Accoglienza e Integrazione della Media Valle e della Garfagnana gestiti dalla Cooperativa Sociale Odissea. Partiti da Ghana, Nigeria, Belin, Guinea, Russia, Ucraina e Albania sono in Italia da alcuni mesi, alcuni da più anni. “Le difficoltà che incontrano persone che arrivano da paesi diversi come i Paesi del Nord Africa sono legate alla reperibilità degli ingredienti che, quando riescono a trovare, hanno prezzi molto alti. Il rischio è quello di avere diete povere che si riflettono a lungo andare sulla loro salute - spiega Elisa Galli, antropologa della Cooperativa Odissea - . E’ quindi importante arricchire le loro conoscenze integrando le loro ricette con verdure ed alimenti freschi del territorio“.