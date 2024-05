L' insostenibile succo d' arancia che rischia di scomparire dagli scaffali

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Butta male per chi è abituato a fare colazione con uova ed’, perché se con il prezzo delle prime, almeno per ora, può cavarsela, con la spesa per il secondo è probabile che il budget familiare non arrivi alla fine del mese. Nel caso non si fosse notato, infatti, il prezzo deld'è ormai triplicato rispetto alla media degli ultimi cinquant'anni. Un’impennata che vede solo nel 2024 un aumento del 77%, con un prezzo attuale che si attesta intorno ai 450 dollari per libbra.d'prezzi alle stelle Non che sorprenda più di tanto, ormai la tempesta scatenata dalla guerra russa in Ucraina, ci ha abituato a inflazione e prezzi che si alzano a dismisura: il costo del cacao e lo zucchero, lo abbiamo visto, è schizzato alle stelle tanto da farli diventare beni di lusso, praticamente. E in questo scenario, ancor più netta è stata la scalata deld’concentrato congelato: più 98% da inizio anno a oggi.