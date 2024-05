L’inquinamento dell’aria nelle città italiane non cresce - ma i morti restano tanti Firenze e Milano le più vicine all’obiettivo 2030

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) C’è un lieve calo delatmosferico nel 2023 rispetto all’anno precedente – dovuto alla sostituzione del parco auto con veicoli più ecologici –metropolitaneche peròlontane dagli obiettivi di mobilità sostenibile necessari per raggiungere il livello di qualitàconsiderato accettabili dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. E’ il principale dato che emerge dal Rapporto MobilitAria, realizzato da Kyoto Club e dall’Istituto sulAtmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche. Dallo studio emerge anche la ripresa dell’auto a livelli precedenti dell’epidemia da Covid-19 con 3159 persone morte in incidenti stradali nel 2022: il 9% in più rispetto al 2021. Mobilità sostenibile:piùNell’edizione di MobilitAria 2024, l’indice sintetico che misura lo stato della mobilità sostenibile valuta la “distanza” delle 18monitorate dall’Osservatorio sulla Mobilità Urbana Sostenibile ddi decarbonizzazione e vivibilità urbana, calcolando (per 2020 e 2021) la media dei valori di sette dimensioni: trasporto pubblico non inquinante, mobilità ciclabile, mobilità condivisa, tasso di motorizzazione, elettrificazione parco veicolare privato, impatto sulla salute delatmosferico, sicurezza stradale.