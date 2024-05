Linkiesta Etc è nella shortlist dei premi D&AD Design and Art Direction

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Etc, il magazine di lifestyle de, è entratodei D&AD, i più importantidi grafica a livello mondiale. La candidatura,sezione “Magazine Front Covers”,a il lavoro degli artisti che hanno realizzato le copertine degli ultimi tre numeri della nostra rivista quadrimestrale. Stiamo parlando di Francesco Simeti e Carlos Franco Maldonado (numero 3), Elisa Seitzinger (numero 4) e Jesse Jacobs (numero 5), oltre che l’artdi Paper Paper. Il progetto vincitore verrà annunciato giovedì 23 maggio. Il nostro magazine è candidato al fianco di una stretta selezione di importanti testate internazionali, tra cui il Daily Telegraph, il New York Times e il Guardian. Diretto da Valentina Ardia, head of content deEtc parla di moda,, musica, arte, fotografia, beauty e non solo, fornendo una prospettiva a 360 gradi sui mondi del lifestyle e della cultura.

Linkiesta Etc, il magazine di lifestyle de Linkiesta , è entrato nella shortlist dei D&AD , i più importanti premi di grafica a livello mondiale. La candidatura, nella sezione “Magazine Front Covers”, premia il lavoro degli artisti che hanno realizzato le copertine degli ultimi tre numeri della nostra rivista quadrimestrale. linkiesta

Un posto a Downing StreetSunak decide per le elezioni anticipate, il Regno Unito voterà il 4 luglio - Un posto a Downing StreetSunak decide per le elezioni anticipate, il Regno Unito voterà il 4 luglio - Il premier britannico dovrebbe annunciare la convocazione delle urne sei mesi prima rispetto alla scadenza naturale. I sondaggi danno da mesi l’opposizione laburista di Keir Starmer in netto vantaggio ... linkiesta

Fine inchiesta maiLa tragedia del caso Mori è che non è l’eccezione, ma la regola - Fine inchiesta maiLa tragedia del caso Mori è che non è l’eccezione, ma la regola - Dopo che la Cassazione ha smontato il processo sulla ”trattativa Stato-mafia” ecco un nuovo avviso di garanzia per l’85enne generale dei Carabinieri. Francesco Cundari si chiede che senso abbia nella ... linkiesta

Chef Rubio aggredito nella notte: “Hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi. Sono i sionisti” - Chef Rubio aggredito nella notte: “Hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi. Sono i sionisti” - L’attivista pro-Palestina è stato attaccato sotto casa sua a Roma e ha pubblicato una foto col volto tumefatto al PS: “Vergogna tutti, il sionismo è mafia” ... libero