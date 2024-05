L’influencer Siu gravissima dopo un arresto cardiaco - il marito | È caduta Ma ha un foro nel petto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Resta ancora avvolta nel mistero la vicenda che vede per sfortunata protagonista Soukaina El Basri, 30enne di origine marocchina che vive da tempo e fain Italia. La giovane donna si fa chiamare Siu, ha 80mila follower su Instagram e mille fotografie per consigliare prodotti cosmetici e abbigliamento. Giovedì scorso, dalla casa del Biellese dove la coppia vive, ilJonathan Maldonato, un cittadino italiano, ha chiamato il 118 dicendo: “Mia moglie si è ferita, èin casa”. Ora Siu si trova ricoverata in ospedale in fin di vitaun infarto. Ma sono troppi i punti oscuri di questa vicenda che non tornano: come ilsulche, secondo la versione di entrambi, si sarebbe procurata accidentalmente cadendo.Leggi anche:ubriaco sgomma con la Porsche, la polizia lo ferma, ma quello che succedevi farà arrabbiare (VIDEO) Quel misteriososuldi Siu La versione della ferita data dall’uomo ai sanitari del 118 è stata che Siu èsullo spigolo aguzzo di una cassettiera.