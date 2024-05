L'inflazione scende meno delle stime nel Regno Unito al 2,3% - L'inflazione scende meno delle stime nel Regno Unito al 2,3% - Il tasso d'inflazione del Regno Unito è sceso meno delle stime al 2,3% su base annua in aprile. Nel mese di marzo era al 3,2% e gli analisti si aspettavano un calo al 2,1%. (ANSA) ... ansa

Gimbe, in Italia mancano 827 pediatri, soprattutto al Nord - Gimbe, in Italia mancano 827 pediatri, soprattutto al Nord - "Due aspetti fondamentali - spiega Cartabellotta - devono essere precisati: innanzitutto, le stime sulle carenze sono state effettuate ... libera scelta in attività erano 6.962, ovvero 446 in meno ... ansa

Trimestrali Usa: revisioni utili e meno timori inflazione spingono Wall Street - Trimestrali Usa: revisioni utili e meno timori inflazione spingono Wall Street - stime 2Q in miglioramento dopo i conti I risultati positivi ... giorno in cui si concluderà il prossimo incontro del Fomc. L’inflazione fa meno paura alle società Usa La minor preoccupazione per ... finanzaonline