L’infernale normativa delle comunità energetiche e l’idea di un energy manager europeo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Due anni fa, in piena crisi energetica, in Italia il termine “energetica rinnovabile” non era ancora entrato nel linguaggio comune. Era una soluzione di nicchia, in fase di sperimentazione ed esaltata solo in qualche contesto virtuoso. Tra questi figurava l’Emilia-Romagna, che con l’allora vicepresidente Elly Schlein – ora segretaria del Partito democratico – aveva approvato la legge regionale italiana più all’avanguardia in grado di dare un contorno legislativo alla democrazia energetica. Prima di proseguire, un breve ripasso. Abbiamo unaenergetica rinnovabile (Cer) quando i residenti (non per forza tutti) di un quartiere o di un Comune si mettono “in società” per installare un impianto rinnovabile (pannelli solari, nella maggior parte dei casi) in condivisione, solitamente posizionato in un unico punto. Il risultato? L’elettricità prodotta in modo pulito viene ripartita tra tutti gli aderenti, che possono beneficiare di incentivi statali e risparmi in bolletta.