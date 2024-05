L’industria russa torna al 1991 L’attacco del Cremlino alle imprese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In Russia stando di moda l’esproprio proletario ai danni delle. Attenzione, non solo sul versante occidentale, come rappresaglia contro le sanzioni, bensì anche su quello domestico. Mosca, in buona sostanza, mentre il G7 prova a compattarsi sulla monetizzazione degli asset sequestrati all’ex Urss, tentando di mettersi in scia a quanto fatto dall’Europa, vuole fare terra bruciata intornobanche,aziende, anche proprie. Come? Togliendo agli imprenditori quello che gli appartiene. Una reazione rabbiosa che emerge in modo eloquente da un recente rapporto del Kennan Institute, uno dei più prestigiosi centri studi americani focalizzati sull’Eurasia. “Oltre alla guerra contro l’Ucraina, la Russia sta portando avanti un’altra operazione speciale”, è l’incipit dell’analisi. “In queste settimane, l’ufficio del procuratore generale russo è impegnato a togliere agli imprenditori le loro proprietà e a ridistribuirle attraverso procedimenti giudiziari coatti, citando violazioni avvenute presumibilmente durante il processo di privatizzazione decenni fa”.